В Госдуме предложили ввести штраф за выброшенных питомцев

В Государственной думе предложили ввести наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев и до 200 тысяч рублей — за укусы домашних животных при отсутствии состава преступления. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
По его словам, поправки предлагается внести в КоАП.
Он добавил, что изменения были согласованы на уровне федеральных органов исполнительной власти. Поправки могут принять во время весенней сессии нижней палаты парламента, передает РИА Новости.
В апреле Владимир Бурматов сообщил, что в России могут принять поправки об учете и маркировке домашних животных. Поправки предполагают, что животные будут маркироваться по индивидуальному или групповому принципу. Это позволит контролировать уровень заболеваемости и разовьет чувство ответственности перед питомцами у хозяев. Уточняется, что мера коснется сельскохозяйственных животных. Парламентарий уточнил, что сначала маркировка не будет обязательной. Это связано с невозможностью маркировать более 60 миллионов животных из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.