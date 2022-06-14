В Госдуме предложили ввести штраф за выброшенных питомцев

В Государственной думе предложили ввести наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев и до 200 тысяч рублей — за укусы домашних животных при отсутствии состава преступления. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

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По его словам, поправки предлагается внести в КоАП.

Он добавил, что изменения были согласованы на уровне федеральных органов исполнительной власти. Поправки могут принять во время весенней сессии нижней палаты парламента, передает РИА Новости.