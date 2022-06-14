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1 час назад

В Госдуме предложили ввести штраф за выброшенных питомцев

Вечерняя Москваиещё 6

В Государственной думе предложили ввести наказание в виде штрафа в размере до 30 тысяч рублей за выброшенных питомцев и до 200 тысяч рублей — за укусы домашних животных при отсутствии состава преступления. Об этом во вторник, 14 июня, сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

В Госдуме предложили ввести штраф за выброшенных питомцев
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, поправки предлагается внести в КоАП.

Он добавил, что изменения были согласованы на уровне федеральных органов исполнительной власти. Поправки могут принять во время весенней сессии нижней палаты парламента, передает РИА Новости.

В апреле Владимир Бурматов сообщил, что в России могут принять поправки об учете и маркировке домашних животных. Поправки предполагают, что животные будут маркироваться по индивидуальному или групповому принципу. Это позволит контролировать уровень заболеваемости и разовьет чувство ответственности перед питомцами у хозяев. Уточняется, что мера коснется сельскохозяйственных животных. Парламентарий уточнил, что сначала маркировка не будет обязательной. Это связано с невозможностью маркировать более 60 миллионов животных из-за отсутствия необходимой инфраструктуры.

Политика,Владимир Бурматов,Госдума,
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