Песков: санкции возвращаются Западу бумерангом

Владимир Путин 17 июня выступит на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал ТАСС о подробностях участия главы государства в форуме в этом году, о зарубежных гостях ПМЭФ и об отношении российских властей к иностранному бизнесу, попавшему под давление американского "рэкета". А еще о масочном режиме в Кремле и некоторых вопросах президентского графика.

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— Дмитрий Сергеевич, тема ПМЭФ в этом году — "Новый мир — новые возможности" — явно навеяна текущей международной ситуацией. Можно ли само проведение международного форума в Петербурге в нынешних условиях назвать ответом на санкции и на попытки вытолкнуть Россию из международной жизни?

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— Выталкивание России из международной жизни — это дело абсолютно бесперспективное и по сути невозможное. И то, как развиваются события в последние месяцы, это весьма отчетливо демонстрирует.

Очень примечательно: в рамках подготовки к форуму президент Путин встречался с молодыми инженерами, предпринимателями, учеными, которые тоже будут участвовать в этом форуме, и он много говорил о нашей суверенности — и технологической, и производственной, и промышленной, и торговой и так далее.

— Международное сотрудничество продолжится?

— Россия так или иначе сохранит различные форматы интеграции с дружественными странами, продолжит торговые, инвестиционные обмены, будут новые "нейронные сети" и торговли, и производства. Все это будет восстановлено на новой основе в условиях той совершенно беспрецедентной войны, которая была против нас объявлена и начата.

Форум, действительно, сохраняет свой международный статус. Это крупнейшее, наверное, событие в нашей стране и крупнейшее событие для тех заинтересантов в нашей экономике, которые есть и их достаточно много в других странах мира. Иностранцы будут [на форуме], будут наши предприниматели, и будет, о чем поговорить.

— Иностранцев с Запада на форум приедет явно меньше, чем в предыдущие годы. Не станет ли это показателем своего рода разворота на Восток?

— Да, с Запада приедет меньше. Но нужно понимать, что их приедет меньше не потому, что они не хотят, и не потому, что они все приняли такое решение. Да, есть решение отдельных правительств, есть решение Евросоюза как интеграционного объединения, есть директива для всех вассалов со стороны США, но очень многие предприниматели и из Америки, и из Европы, и нам об этом хорошо известно, они вынуждены, к сожалению, сейчас пережидать. И при первой возможности они намерены обратно вернуться на наш рынок. Для многих из них это будет сделать тяжелее, накладнее, потому что в современных рыночных условиях на рынке вакуум не образуется. Вакуум моментально заполняется кем-то другим.

Это не значит, что [будет] переориентация на Восток. Мир более многогранный, есть очень много других направлений. Да, на Востоке новые центры силы: это и Китай, и Индия, и Индонезия, Филиппины и много-много других стран. Но есть и Латинская Америка. Есть самые разные компании, [в том числе] из европейских стран. Да, сейчас им трудно, потому что им выкручивают руки, причем делают это далеко не элегантно. Во всех странах работают американские послы, которые, как такие, знаете, заядлые рэкетиры, которых мы хорошо помним по нашей истории начала 1990-х годов, вот американские послы, как эти заядлые рэкетиры, ходят по этим компаниям и угрожают им смертным судом, если кто-то будет проявлять интерес к российской экономике. Но это все восполнимо и восстановимо.

— В этом смысле ситуация непростая?

— Ситуация нелегкая, скорее, ее можно охарактеризовать как тяжелую в плане этой беспрецедентной экономической войны. Но нет худа без добра. Эта ситуация подталкивает нас и дружественные нам страны к поиску новых путей взаимодействия, новых механизмов взаимодействия, новых механизмов финансовых взаиморасчетов.

Неминуемо ослабевает роль резервных валют, роль доллара, роль евро. Многие страны теряют доверие к юридическим, к финансовым системам. Грубо говоря, когда у вас вложены деньги в некую страну и вы отчетливо вдруг поняли, что их могут у вас просто отобрать, или если вы вкладываете деньги в какие-то огромные объекты и понимаете, что их тоже могут отобрать, то вы, естественно, если вы разумный инвестор, постепенно начинаете яйца все-таки класть в разные корзины. Вот этот процесс уже запущен, он идет по всему миру.

— Россия готова предложить какие-то преференциальные условия тем западным бизнесменам, которые все-таки приедут на ПМЭФ, да и в целом тем, кто останется на нашем рынке, несмотря на давление своих властей?

— Мы чрезвычайно бережно относимся к тем иностранным бизнесменам, которые остаются здесь. Мы с чрезвычайно большим уважением и так же бережно относимся к тем бизнесменам, которые под давлением вынуждены сейчас пережидать, но которые сказали уже, что они все равно при первой возможности возобновят здесь свою деятельность. Таких бизнесменов много, таких компаний много, и мы будем к ним так относиться, мы будем создавать им благоприятные условия в будущем.

— У Путина на форуме планируются контакты с главами иностранных делегаций? Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев говорил, что собирается приехать. Кто еще из зарубежных лидеров подтвердил свое участие? Может быть, по видеосвязи кто-то будет участвовать?

Да, действительно, президент Токаев заявлял, что он будет принимать участие, и мы очень признательны нашим казахстанским друзьям, партнерам и союзникам за это участие. Мы ожидаем весьма и весьма интересную пленарную сессию. Но что касается других участников — они тоже будут. И с ними у президента запланированы контакты, но дабы не давать больше работы американским послам, я не буду сейчас ничего анонсировать.

— Имеются в виду именно участники на уровне лидеров — главы правительств и государств?

— Да.

— Вы сказали, что ожидается интересная пленарная сессия. Путин традиционно выступает там с большой программной речью. В этом году нас снова ждет важное выступление? И на чем будет сделан основной акцент: на международном сотрудничестве или на социально-экономическом развитии России?

— Конечно же, главное для нашего президента — это развитие России и повышение уровня жизни наших граждан. Это всегда было, есть и остается главным для нашего президента.

Конечно, в этом году его речь на форуме будет чрезвычайно важной. Этот год ознаменовался таким, наверное, "идеальным системным штормом". Экономика стала заложницей политики, а политики многих стран во время коронавируса совершили огромное количество ошибок. Мир сейчас расплачивается за эти ошибки. Ошибки усугубились той экономической войной, которую начали против России. Россия слишком большая страна, чтобы война против нее не аукалась им в качестве бумеранга. И мы сейчас видим, как эти все рестрикции, санкции, которые введены [против РФ], бьют по ценам на энергетику, на продукты питания и так далее. Мы видим результаты ошибок многих стран, которые проявляются в начинающемся продовольственном кризисе. И так далее и тому подобное. Конечно же, об этом невозможно не говорить, и я уверен, что президент будет говорить об этом.

— О каких-либо новых решениях в экономике или социальной сфере президент объявит в своем выступлении?

— Давайте дождемся выступления.

— У Путина традиционно на ПМЭФ проходит встреча с главными редакторами международных агентств. В этом году она тоже планируется?

— В этом году будет чуть-чуть другое мероприятие. Президент, расставляя в наше время должные приоритеты, проведет встречу с военными корреспондентами, с руководителями информационных подразделений и с главами российских СМИ. Это и телевизионные каналы, и электронные СМИ, и интернет-мир, и газеты. Я именно сознательно здесь говорю, что встреча будет с фронтовыми корреспондентами, с теми, кто руководит информацией, и с главредами.

— Фронтовые корреспонденты сейчас заняты…

— Но все равно они могут на пару деньков вырваться и прилететь на форум.

— Это будет очная встреча или по видеосвязи?

— Это будет очное мероприятие. Конечно, большая часть этого мероприятия пройдет в закрытом режиме, но мы исходим из того, что будет и небольшая открытая часть.

— А традиционная встреча президента с руководством иностранных компаний, с международными инвесторами — партнерами РФПИ — будет?

— Нет, в этом году не планируется. Но мы не исключаем каких-то отдельных встреч с предпринимателями или с группами предпринимателей, а таких встреч, как правило, у Путина много бывает на полях форума.

— Модератором пленарки будет Маргарита Симоньян. В предыдущие годы в этой роли выступали разные журналисты — не только отечественные, но и западные, как, например, Меган Келли в 2017 году. Для президента удобнее говорить на сцене с российским журналистом или с представителем международных медиа? Этот выбор имеет значение?

— Абсолютно нет, президент одинаково комфортно говорит и с иностранными, и с нашими журналистами. Мы как и организаторы форума в первую очередь исходим все-таки из класса журналиста или аналитика, который выступает модератором. В данном случае Маргарита — это журналист и медиаменеджер международного класса. Таких в мире очень мало, их можно по пальцам пересчитать.

Информационная адекватность многих известных западных журналистов сейчас для нас, по крайней мере, находится под вопросом, мы не могли бы их все-таки назвать объективными журналистами и настоящими журналистами, потому что все они просто рехнулись, говоря по-русски. Так что в конкуренции между журналистами для нас Маргарита с большим запасом побеждает на мировом уровне, поэтому именно она будет модератором.

— Выбор модератора согласовывается с президентом? Может быть, сам президент выбирает из нескольких кандидатур?

— Безусловно, да, заранее президенту предлагается [вариант], и он соглашается или нет.

— Менее чем через два месяца, 31 июля, в Санкт-Петербурге ожидается еще одно большое мероприятие — Главный военно-морской парад. Планирует Путин быть на нем в этом году?

— Пока не могу вам сказать, но традиционно он посещает, да, конечно.

— А следующее за ПМЭФ крупное международное мероприятие в России — Восточный экономический форум (пройдет 5-8 сентября во Владивостоке) — тоже в графике президента?

— Давайте не будем забегать вперед, но, конечно, это тоже очень важно. Тем более что с учетом переориентации многих цепочек и многих связей в сторону Востока значение Восточного экономического форума тоже будет великим.

— На ПМЭФ сохраняется ряд антиковидных ограничений, в частности, ПЦР-тестирование гостей и участников. В Кремле пока тоже нет никаких послаблений, действует тот же порядок, что и в течение всей пандемии?

— Да, пока у нас действуют особые меры предосторожности и, конечно, особые меры в отношении главы государства. Даже у нас и, собственно, в Кремле и на Старой площади, например, по-прежнему действует масочный режим.

— В мире тем временем появилась новая проблема — оспа обезьян. Из-за нее какие-то новые ограничения вводятся или новые протоколы применяются?

— Нет, никакие протоколы нашими санитарными властями не озвучивались.

— В том числе для президента и Кремля?

— В отношении президента в любой ситуации принимаются все должные меры для обеспечения его безопасности.

— Сейчас лето, но ситуация напряженная. Наверное, об отпуске президента речь не идет?