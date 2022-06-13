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47 минут назад

Кадыров опубликовал призыв украинского военного никогда не воевать с чеченцами

Lenta.ruиещё 1

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале опубликовал видео с взятым в плен украинским военнослужащим, который выступил с призывом «никогда не воевать с чеченцами».

Кадыров опубликовал призыв украинского военного никогда не воевать с чеченцами
Фото: ТАССТАСС

«"Никогда не воюйте с чеченцами!" — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее. Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки», — написал Кадыров.

Он посоветовал тем, кто воюет на стороне Киева, одуматься и встать рядом с теми, кто стремится защитить украинский народ от западного порабощения.

В Кремле назвали главную цель спецоперации России на Украине

Ранее первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский обвинил крупные западные СМИ в отсутствии реакции на обстрел украинскими военными родильного дома в Донецке.

Политика,Дмитрий Полянский,Рамзан Кадыров,ООН,
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