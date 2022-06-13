Кадыров опубликовал призыв украинского военного никогда не воевать с чеченцами

«"Никогда не воюйте с чеченцами!" — это простая истина, которую еще не до конца уяснили бандеровцы и националисты, но многие из них активно осознают ее. Как, например, Антон Максимец из Винницкой области, который попал в плен к нашим бойцам в районе Ташковки», — написал Кадыров.