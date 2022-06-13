В Кремле назвали главную цель спецоперации России на Украине

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, в чем заключается главная цель специальной военной операции России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

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Песков назвал ключевой задачей России на Украине защиту Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

«В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков не ответил на вопрос о дополнительной поддержке ДНР и переадресовал его в Минобороны России.