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38 минут назад

В Кремле назвали главную цель спецоперации России на Украине

Lenta.ru

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал, в чем заключается главная цель специальной военной операции России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

В Кремле назвали главную цель спецоперации России на Украине
Фото: ТАССТАСС

Песков назвал ключевой задачей России на Украине защиту Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

«В целом защита республик — это главная цель специальной военной операции», — подчеркнул представитель Кремля.

При этом Песков не ответил на вопрос о дополнительной поддержке ДНР и переадресовал его в Минобороны России.

ДНР запросила у России дополнительные силы

Ранее 13 июня власти ДНР запросили у России «дополнительные союзнические силы». Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин. По его словам, Киев перешел все грани, использовав запрещенные методы ведения войны при последних обстрелах Донецка.

Политика,Денис Пушилин,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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