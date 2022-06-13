В Москве пройдут консультации по референдуму в Южной Осетии

Консультации по вопросу референдума по вхождению Южной Осетии в состав России пройдут в Москве 14 июня, сообщила пресс-служба главы Южной Осетии.

Фото: ТАСС ТАСС

Гаглоев 30 мая приостановил указ бывшего руководителя республики Анатолия Бибилова о референдуме о присоединении к России до завершения консультаций с Москвой.

"Делегация Республики Южная Осетия во главе с президентом Республики Южная Осетия Аланом Гаглоевым выехала на консультации в Москву по вопросу референдума об объединении Республики Южная Осетия и Российской Федерации. Консультации состоятся завтра, 14 июня", - сообщила пресс-служба.

В состав делегации РЮО включены председатель парламента республики Алан Тадтаев, председатель Верховного суда Олеся Кочиева, председатель ЦИК Эмилия Гагиева, и.о. министра иностранных дел Дмитрий Медоев и государственный советник президента РЮО Константин Кочиев.

13 мая Центризбирком Южной Осетии утвердил и направил тогда еще действовавшему президенту Бибилову пакет документов по вопросу проведения референдума о присоединении республики к России. Тот своим указом назначил его на 17 июля. Бибилов заявил 30 марта, что Южная Осетия предпримет юридические шаги для вхождения в состав России.