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6 минут назад

Назарбаев встретился с Путиным в Москве и поздравил его с Днем России

ТАССиещё 2

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Москве провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Назарбаева.

Стало известно о встрече Назарбаева и Путина в Москве
Фото: ТАССТАСС

"Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. В ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога", - говорится в сообщении.

Отмечено, что стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.

Путин обратился к россиянам

Пресс-служба Кремля пока не сообщала об этой встрече.

Политика,Нурсултан Назарбаев,Владимир Путин,Пресс-служба Администрации Президента РФ,
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