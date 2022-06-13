Стало известно о встрече Назарбаева и Путина в Москве

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в Москве провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Назарбаева.
"Нурсултан Назарбаев встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и поздравил его с Днем России. В ходе дружеской встречи первый президент Казахстана и президент России обменялись поздравлениями по случаю 30-летия установления отношений между двумя странами. Было отмечено, что сотрудничество Казахстана и России развивается на основе равноправного диалога", - говорится в сообщении.
Отмечено, что стороны пожелали друг другу крепкого здоровья, благополучия, выразив уверенность в дальнейшем продолжении сложившихся дружественных контактов во благо процветания народов Казахстана и России.
Пресс-служба Кремля пока не сообщала об этой встрече.