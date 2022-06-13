Мезенцев назвал санкции Запада «спиралью в никуда»

Западные санкции на сегодняшний день являются попросту неприличными, так как они направлены против успехов Беларуси и России. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

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«А ведь пройдет исторически небольшое время — и все равно мы должны будем договариваться, потому что мы соседи. И все равно мы должны будем выстраивать систему отношений, которая должна обеспечить гарантии континентальной и региональной безопасности. Без этого невозможно.То, что сегодня происходит, — это спираль в никуда», — сказал Дмитрий Мезенцев интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ, передает БЕЛТА.

Он также прокомментировал предложение жителям Польши собирать хворост в лесу из-за высоких цен на энергоносители: «Зачем хворост нашим славянским братьям в Польше? Никто не запрещал покупать газ за российские рубли. Ради чего все это? Ради чего эта истерия?» — вопросил он. По мнению Мезенцева, Европа стремится отделить себя «видимыми и невидимыми заборами от тех реалий, в которых живет». «Но она не может жить отдельно», — отметил госсекретарь Союзного государства.