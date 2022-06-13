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30 минут назад

Мезенцев назвал санкции Запада «спиралью в никуда»

Ura.Ru

Западные санкции на сегодняшний день являются попросту неприличными, так как они направлены против успехов Беларуси и России. Об этом заявил государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Мезенцев назвал санкции Запада «спиралью в никуда»
Фото: ТАССТАСС

«А ведь пройдет исторически небольшое время — и все равно мы должны будем договариваться, потому что мы соседи. И все равно мы должны будем выстраивать систему отношений, которая должна обеспечить гарантии континентальной и региональной безопасности. Без этого невозможно.То, что сегодня происходит, — это спираль в никуда», — сказал Дмитрий Мезенцев интервью программе «Контуры» на телеканале ОНТ, передает БЕЛТА.

Он также прокомментировал предложение жителям Польши собирать хворост в лесу из-за высоких цен на энергоносители: «Зачем хворост нашим славянским братьям в Польше? Никто не запрещал покупать газ за российские рубли. Ради чего все это? Ради чего эта истерия?» — вопросил он. По мнению Мезенцева, Европа стремится отделить себя «видимыми и невидимыми заборами от тех реалий, в которых живет». «Но она не может жить отдельно», — отметил госсекретарь Союзного государства.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган считает, что слова западных политиков полны лжи. По его мнению, им нельзя доверять. Пресс-секретарь Дмитрий Песков считает, что Запад перешел все грани разумного.

Ранее страны ЕС, США, Великобритания и другие западные государства ввели масштабные санкции против РФ после начала ее спецоперации по демилитаризации Украины. Как отмечал президент РФ Владимир Путин, усилившееся санкционное давление на Россию оказывает негативное влияние и на сами недружественные страны. Так, например, в США заявили о начале худшего за последние 50 лет энергетического кризиса.

Политика,Дмитрий Мезенцев,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Песков,Владимир Путин,ЕС,
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