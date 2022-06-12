Депутат Госдумы Сергей Миронов предложил ввести налог для сверхбогатых людей - 18% от доходов свыше 50 миллионов рублей в год. Об этом политик написал в Telegram-канале.

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«Мы предлагаем принять поправки в Налоговый кодекс, которые позволят собирать дополнительные налоги. Считаю, что сверхбогатые люди должны платить 18% от доходов более 50 миллионов рублей в год», - заявил депутат.

По его словам¸ такая практика применяется во многих странах мира, и «в таком же направлении должна развиваться наша страна». Сверхбогатых не очень много, но они оперируют огромными деньгами, и «у них уж точно не убудет».

Миронов отметил, что десятилетиями олигархи выводили миллиарды за границу и вот теперь счета заморожены, свои деньги назад они не получат.

«Зачем, спрашивается, стоило уводить деньги из страны? Не лучше ли было поступить по совести и перечислить больше налогов в бюджет?», - задался вопросом парламентарий.

Граждан с доходами ниже прожиточного минимума он предложил полностью освободить от уплаты НДФЛ. Таких людей в России, по его подсчетам, более 20 миллионов. В месяц они «зарабатывают» не более 13 тысяч рублей».

«Это позор для страны, так жить нельзя!», - возмутился Миронов.