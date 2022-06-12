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11 минут назад

Путин рассказал, что его предки были крестьянами и простыми рабочими

Газета.Ruиещё 4

Президент России Владимир Путин рассказал о своих предках, которые были простыми крестьянами, а после рабочими. Об этом глава государства сообщил на церемонии вручения государственных наград.

Путин рассказал о своих предках
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, сказанное им документально установлено церковными записями.

Ранее режиссер Никита Михалков и худрук Государственного симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет получили звезды Героев труда России из рук президента РФ Владимира Путина.

12 июня Путин поздравил жителей страны с Днем России и подчеркнул, что сейчас россиянам важно быть сплоченными. Также президент наградил лауреатов государственных премий и Героев Труда.

Кроме того, глава государства заявил на церемонии вручения государственных премий и медалей Героя Труда, что людей в стране объединяют патриотизм и нравственные ценности. По словам российского лидера, народу необходимо быть сплоченным, единым и преданным стране, ответственность за которую «завещали предки». Путин отметил, что именно при Петре I Россия стала сильной и великой мировой державой.

Политика,Юрий Башмет,Никита Михалков,Владимир Путин,
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