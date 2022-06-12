«Поздравляю всех граждан страны с Днем России. С государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно — для Отечества, для нашего общества, для народа, — быть сплоченными», — сказал глава государства.