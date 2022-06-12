Президент России Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России и подчеркнул, что сейчас россиянам важно быть сплоченными.
«Поздравляю всех граждан страны с Днем России. С государственным праздником, который посвящен нашей родной стране, наполнен гордостью за ее историю, верой в ее будущее. Сегодня мы особенно остро понимаем, как важно — для Отечества, для нашего общества, для народа, — быть сплоченными», — сказал глава государства.
Также президент наградил лауреатов государственных премий и Героев Труда. Высшего звания удостоены обозреватель «Российской газеты» Ирина Краснопольская и первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики им. Н. Л. Духова, в прошлом — директор этого учреждения Юрий Бармаков.
Среди Героев Труда, указал он, и всемирно известный альтист Юрий Башмет. «Несмотря на насыщенную гастрольную программу, маэстро посвящает много сил, времени поддержке молодых талантов», — добавил Путин.
Кроме того, Героя Труда получили заместитель гендиректора компании «Сухой» — директор ее филиала, Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Ю. А. Гагарина Александр Пекарш, 68-летний дояр якутского кооператива «Крестях» Владимир Михайлов.
12 июня глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий вручил жителям региона российские паспорта. Церемония приурочена ко Дню России, она прошла в здании городской администрации. Паспорта получили десятки человек.