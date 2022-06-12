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34 минуты назад

Медведев поздравил граждан с Днем России фотографией

Илья Родин

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с Днем России в Telegram-канале.

Медведев оригинально поздравил россиян с праздником
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С днем России!», - написал политик, приложив снимок с российским пейзажем.

На фото изображены поля с прогалинами с высоты птичьего полета. Вдали виднеются лес, населенный пункт и колокольня.

ТК Дмитрия Медведева

День России - один из самых молодых праздников в стране, он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете. Съезд народных депутатов РСФСР принял этот документ 12 июня 1990 года.

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Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что именно с Декларации о государственном суверенитете начался отсчет новейшей истории страны.

«С этого документа начался отсчет <…> истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его [праздника] главный смысл - это успех, достаток и благополучие граждан», - отмечал Путин.

Политика,Владимир Путин,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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