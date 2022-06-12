Медведев оригинально поздравил россиян с праздником

Фото: РИА Новости РИА Новости

«С днем России!», - написал политик, приложив снимок с российским пейзажем.

На фото изображены поля с прогалинами с высоты птичьего полета. Вдали виднеются лес, населенный пункт и колокольня.

ТК Дмитрия Медведева

День России - один из самых молодых праздников в стране, он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете. Съезд народных депутатов РСФСР принял этот документ 12 июня 1990 года.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что именно с Декларации о государственном суверенитете начался отсчет новейшей истории страны.