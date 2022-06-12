Медведев оригинально поздравил россиян с праздником

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев опубликовал поздравление с Днем России в Telegram-канале.
«С днем России!», - написал политик, приложив снимок с российским пейзажем.
На фото изображены поля с прогалинами с высоты птичьего полета. Вдали виднеются лес, населенный пункт и колокольня.
День России - один из самых молодых праздников в стране, он связан с принятием Декларации о государственном суверенитете. Съезд народных депутатов РСФСР принял этот документ 12 июня 1990 года.
Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что именно с Декларации о государственном суверенитете начался отсчет новейшей истории страны.
«С этого документа начался отсчет <…> истории демократического государства, основанного на гражданских свободах и верховенстве закона. А его [праздника] главный смысл - это успех, достаток и благополучие граждан», - отмечал Путин.