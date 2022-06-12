МИД подшутил над Западом в поздравлении с Днем России

МИД поздравил соотечественников с Днем России, опубликовав изображение, намекающее на вероятный исход любого "расширения на Восток".

Фото: ТАСС ТАСС

"Мы вежливо просили их не расширяться на Восток..." — гласит надпись на картинке.

Как сообщает РИА Новости, слева направо на ней изображены головные уборы врагов Российского государства, поверженных в разные эпохи его истории: шлем ливонских рыцарей, разбитых Александром Невским на Чудском озере, шлем польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, шляпа Наполеона и каска вермахта. Следующая — пятая — позиция в этом ряду изображена как пустой квадрат.

"С Днем России!" — поздравляет МИД уже в подписи к изображению.