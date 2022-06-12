МИД подшутил над Западом в поздравлении с Днем России

МИД поздравил соотечественников с Днем России, опубликовав изображение, намекающее на вероятный исход любого "расширения на Восток".
"Мы вежливо просили их не расширяться на Восток..." — гласит надпись на картинке.
Как сообщает РИА Новости, слева направо на ней изображены головные уборы врагов Российского государства, поверженных в разные эпохи его истории: шлем ливонских рыцарей, разбитых Александром Невским на Чудском озере, шлем польских интервентов, изгнанных из Москвы ополчением Минина и Пожарского, шляпа Наполеона и каска вермахта. Следующая — пятая — позиция в этом ряду изображена как пустой квадрат.
"С Днем России!" — поздравляет МИД уже в подписи к изображению.
В Роструде ранее обратили внимание, что нерабочие праздничные дни не могут стать причиной для снижения зарплаты работникам, получающим оклад. Если оклад не установлен, например, работникам со сдельной оплатой труда, за нерабочие праздничные дни, в которые они не привлекались к труду, выплачивается дополнительное вознаграждение.