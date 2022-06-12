На конференции в Женеве Россия высказалась за реформу ВТО

Россия считает реформирование Всемирной торговой организации (ВТО) задачей, требующей срочного решения. Об этом заявил в воскресенье на открывшейся в Женеве 12-й министерской конференции ВТО в Женеве глава российской делегации, заместитель министра экономического развития Владимир Ильичев.

Фото: ТАСС ТАСС

Видеозаписи заявлений делегаций, участвующих в форуме, распространила пресс-служба организации.

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"Начало практической работы по реформе ВТО - это одна из наиболее срочных задач", - сказал Ильичев.

Он призвал решать этот вопрос с учетом интересов всех членов организации. Речь идет, в частности, о разблокировании тупиковой ситуации вокруг Апелляционного органа, который не функционирует с декабря 2019 года из-за отсутствия консенсуса по назначению арбитров в его состав.

Заместитель министра подчеркнул, что Москва решительно поддерживает "основанную на правилах многостороннюю торговую систему", воплощением которой является ВТО. Однако сегодня система управления мировой коммерцией сталкивается с "серьезным кризисом доверия". Среди угроз Ильичев назвал протекционизм и риски, связанные с безопасностью в сфере продовольствия и энергетики, а также рецессию в глобальной экономике. По его словам, эффективно работающая ВТО в настоящее время "нужна как никогда".

Ильичев обратил внимание также на "фрагментацию" ВТО на своего рода "клубы единомышленников", что приводит к постепенной утрате "духа многосторонности". В России считают, что в условиях экономических кризисов и пандемий торговля "имеет фундаментальную стабилизирующую роль", поэтому назрела необходимость разработки "правил для чрезвычайных ситуаций".

Будучи одним из крупнейших производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции РФ "придает большое значение этому переговорному треку". В Москве считают, что ВТО может внести значительный вклад в "продвижение глобальной продовольственной безопасности". Однако успех будет зависеть от способности членов организации "объективно и взвешенно оценить нынешнюю ситуацию". "Мы готовы коллективно и ответственно участвовать в коллективных усилиях по нахождению путей по улучшению ситуации на мировом продовольственном рынке", - сказал заместитель министра. Он также привлек внимание участников форума к усилиям России по формированию многосторонней системы борьбы с незаконным и нерегулируемым рыбным промыслом.

Новые темы для переговоров

Глава российской делегации сказал далее, что нельзя "закрывать глаза на новые темы" для переговоров, такие как электронная торговля, услуги и инвестиции. Эти сферы "требуют универсальных правил". Россия выступает за то, чтобы такие правила учитывали "интересы всех", включая наименее развитые страны, поэтому Москва ратует за широкое участие в переговорах по данной проблематике. То же самое относится и к недавно появившейся в повестке дня ВТО теме изменения климата. Коснувшись вопроса о приеме в организацию новых членов, Ильичев подчеркнул, что в процессе вступления в нее "ни одно государство не должно подвергаться дискриминации" из-за своей модели развития.