Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в стране после 15 марта. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Согласно законам, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений.
Поправками, поступившими ко второму чтению законопроекта, депутаты предложили поменять дату, с которой постановления не будут исполняться в России, на 15 марта, а не 16, как было в первой редакции.
7 июня Государственная Дума приняла в третьем чтении законопроект о неисполнении постановлений ЕСПЧ в стране. Отмечается, что ЕСПЧ стал «инструментом политической борьбы» против России, при этом некоторые решения суда противоречили российской конституции и ценностям нации. В частности, признание однополых браков.