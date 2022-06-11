Путин подписал законы о неисполнении постановлений ЕСПЧ в России

Президент России Владимир Путин подписал законы о неисполнении постановлений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) в стране после 15 марта. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

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Согласно законам, постановления ЕСПЧ также перестанут быть основанием для пересмотра вынесенных российскими судами решений.

Поправками, поступившими ко второму чтению законопроекта, депутаты предложили поменять дату, с которой постановления не будут исполняться в России, на 15 марта, а не 16, как было в первой редакции.