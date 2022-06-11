Возможность захвата Венгрией части территорий Украины оценили

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин проанализировал, будет ли Венгрия претендовать на Закарпатье. Эксперта цитирует ТАСС.
«Я бы пока не считал, что Венгрия готова без согласия Украины, то есть в ходе прямых военных действий, взять под свой контроль какую-то часть территории страны, населенной венграми. Пока не вижу такой перспективы», - сказал он.
Жарихин считает, что Киев добровольно не уступит территории, если венгерские общины или местные власти решат присоединиться к Венгрии.
«Будет силой защищать территориальную целостность», - полагает аналитик.
Этот сценарий, по мнению Жарихина, вынудит Будапешт применять силу. Однако пока такое развитие событие маловероятно.
«Пока плохо представляется, что Венгрия, являясь членом НАТО, направит свои войска и будет отвоевывать какую-то часть Украины», - заключил он.
Ранее эксперты обратили внимание, что Закарпатье проявило самостоятельность, запретив поставки импортного топлива в украинские регионы. Власти Закарпатья объяснили это необходимостью удовлетворить собственные потребности на фоне дефицита горючего.
В Закарпатье проживает более 150 тысяч венгров (12% населения). Венгрия неоднократно выражала недовольство ситуацией с правами венгров, долгое время блокировала интеграцию Украины в НАТО из-за языкового закона, который лишает этнических венгров права получать образование на родном языке.