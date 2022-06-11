В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
50 минут назад

В МИД России анонсировали Всемирный координационный совет российских соотечественников

RT на русском

В Москве 16—17 июня пройдёт 42-е заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКСРС), следует из заявления МИД России.

МИД РФ анонсировал Всемирный координационный совет соотечественников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В работе заседания примут участие соотечественники — члены совета, представители Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, руководители федеральных органов власти и некоммерческих организаций страны.

По данным ведомства, участники мероприятия обсудят реализацию соглашений VII Всемирного конгресса соотечественников, взаимодействие с российским гражданским обществом в сфере защиты прав и реализацию госпрограммы по содействию добровольному переселению на территорию России проживающих за рубежом соотечественников.

По данным газеты «Известия», в России готовится программа репатриации высококлассных специалистов-соотечественников, которые хотят вернуться на родину.

В Минтруде и Минпромторге подтвердили факт обсуждения такой программы.

Политика,Минтруд России,МИД России,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители