В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+19° в 
USD 57.78EUR 60.97
Войти в почту
32 минуты назад

Володин заявил о формировании «новой большой восьмёрки» из-за политики Запада

RT на русскомиещё 12

Разрыв Вашингтоном и его союзниками нынешних экономических отношений привёл к формированию «новой большой восьмёрки», заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Володин заявил о создании "новой большой восьмерки" с участием РФ
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил, что экономика США, Японии, Германии, Британии, Франции, Италии и Канады на фоне введённых антироссийских санкций приходит в упадок. Только в США инфляция вышла на максимальный уровень с декабря 1981 года, достигнув 8,6%.

При этом, по словам Володина, группа из восьми стран, которые не поддержали рестрикции — Китай, Индия, Россия, Индонезия, Бразилия, Мексика, Иран и Турция, — по показателю ВВП по ППС опередили старую группу на 24,4%.

«США своими руками создали условия, чтобы страны, желающие выстраивать равноправный диалог и взаимовыгодные отношения, фактически образовали вместе с Россией «новую большую восьмёрку», — заявил он.

Президент США Джо Байден ранее призвал конгресс принять меры для снижения цен в стране.

Отмечается, что в мае цены на предметы первой необходимости продолжали расти двузначными темпами.

Политика,Джозеф Байден,Вячеслав Володин,Госдума,
29
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители