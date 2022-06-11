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33 минуты назад

Полянский ответил на слова Байдена о «налоге Путина»

Елена Прошина

Слова президента США Джо Байдена о «налоге Путина» на еду и топливо, который якобы платят американцы, неубедительны, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.

Полянский ответил на слова Байдена о «налоге Путина»
Фото: ТАССТАСС

По его словам, складывается ощущение, что глава Белого дома пытается повестить свои неудачи на других.

«Похоже, что президент [России Владимир] Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей», — прокомментировал дипломат высказывание американского лидера.

Как сообщалось ранее, граждане США пришли в ярость из-за слов президента Джо Байдена, сказанных в адрес российского президента Владимира Путина. Он в очередной раз обвинил Россию в экономических проблемах США.

Один из пользователей соцсети уверен, что «практически никто не верит, что цены [в США] растут по вине Путина», — написал Liberty For Mankind.

Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина

Политика,Дмитрий Полянский,Джозеф Байден,Владимир Путин,ООН,
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