Полянский ответил на слова Байдена о «налоге Путина»

Слова президента США Джо Байдена о «налоге Путина» на еду и топливо, который якобы платят американцы, неубедительны, сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявление первого зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского.
По его словам, складывается ощущение, что глава Белого дома пытается повестить свои неудачи на других.
«Похоже, что президент [России Владимир] Путин правит и в США, поскольку он может вводить налоги на еду и бензин. Неубедительная и тщетная попытка президента США свалить вину и уклониться от своих обязанностей», — прокомментировал дипломат высказывание американского лидера.
Как сообщалось ранее, граждане США пришли в ярость из-за слов президента Джо Байдена, сказанных в адрес российского президента Владимира Путина. Он в очередной раз обвинил Россию в экономических проблемах США.
Один из пользователей соцсети уверен, что «практически никто не верит, что цены [в США] растут по вине Путина», — написал Liberty For Mankind.