Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина

Российского посла в Эстонии Владимира Липаева вызвали в Министерство иностранных дел республики, где ему высказали недовольство высказыванием президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

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Российский лидер на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что Петр I в годы Северной войны возвращал территории, а не отторгал их у Швеции. Как напомнил глава государства, когда первый император заложил Санкт-Петербург, страны Европы признавали эту территорию не за Россией, а за Швецией.

По словам Путина, земли находились под контролем российского государства, «это касается Нарвы, его первого похода».

Как заявил вице-канцлер МИД Эстонии Рейн Таммсаар, который встречался с послом РФ, то, что президент России сказал среди прочего об эстонском городе Нарве, «достойно сожаления». По словам эстонского дипломата, внесенный на этой неделе в Госдуму проект закона об отмене постановления о признании независимости Литвы, а также об угрозах «денатурации» и «демилитаризации» в адрес других стран представляется «опасным» и «безответственным».