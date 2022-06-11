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36 минут назад

Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина

Елена Прошина

Российского посла в Эстонии Владимира Липаева вызвали в Министерство иностранных дел республики, где ему высказали недовольство высказыванием президента России Владимира Путина, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

Российского посла вызвали в МИД Эстонии из-за слов Путина
Фото: ReutersReuters

Российский лидер на встрече с молодыми предпринимателями заявил, что Петр I в годы Северной войны возвращал территории, а не отторгал их у Швеции. Как напомнил глава государства, когда первый император заложил Санкт-Петербург, страны Европы признавали эту территорию не за Россией, а за Швецией.

По словам Путина, земли находились под контролем российского государства, «это касается Нарвы, его первого похода».

Как заявил вице-канцлер МИД Эстонии Рейн Таммсаар, который встречался с послом РФ, то, что президент России сказал среди прочего об эстонском городе Нарве, «достойно сожаления». По словам эстонского дипломата, внесенный на этой неделе в Госдуму проект закона об отмене постановления о признании независимости Литвы, а также об угрозах «денатурации» и «демилитаризации» в адрес других стран представляется «опасным» и «безответственным».

Напомним, российский депутат от «Единой России» Евгений Федоров внес в Госдуму законопроект об отмене постановления Госсовета СССР «О признании независимости Литовской Республики». В документе говорится, что оно незаконно.

Политика,Законопроекты,Евгений Федоров,Владимир Путин,Единая Россия,Госдума,
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