Посла России в Эстонии вызвали в МИД страны

Ранее сообщалось, что российская сторона призывала британскую не допустить участие своих граждан в боевых действиях на Украине. С данным заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова .

Дипломат рассказала, что посольство Великобритании в Москве регулярно обращается в Министерство иностранных дел РФ по поводу задержанных в Донбассе наемников для прояснения их судьбы. Тогда Мария Захарова напомнила о предупреждении России, что ответственность за граждан иностранных государств, принявших участие в вооруженной деятельности на Украине, полностью лежит на правительствах этих государств.