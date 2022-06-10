Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН

27 апреля Всемирная туристская организация ООН сообщила, что Россия выйдет из ее состава до конца текущего года. В тот день после запроса ряда стран, в числе которых были Гватемала, Литва, Колумбия, Польша, Словения и Украина, планировалось исключить Россию из UNWTO из-за российской военной операции на Украине. Однако Россия, не дожидаясь итогов голосования, сама объявила о намерении выйти из организации.