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31 минуту назад

Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН

Вероника Полынина

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН
Фото: ТАССТАСС

«В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», - говорится в документе.

27 апреля Всемирная туристская организация ООН сообщила, что Россия выйдет из ее состава до конца текущего года. В тот день после запроса ряда стран, в числе которых были Гватемала, Литва, Колумбия, Польша, Словения и Украина, планировалось исключить Россию из UNWTO из-за российской военной операции на Украине. Однако Россия, не дожидаясь итогов голосования, сама объявила о намерении выйти из организации.

Россия участвовала в UNWTO с 1991 года в качестве правопреемницы СССР.

Политика,Михаил Мишустин,МИД России,ООН,
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