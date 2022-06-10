Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе страны из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.
«В соответствии со статьей 36 Федерального закона "О международных договорах Российской Федерации" принять предложение МИДа России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о выходе Российской Федерации из Всемирной туристской организации», - говорится в документе.
27 апреля Всемирная туристская организация ООН сообщила, что Россия выйдет из ее состава до конца текущего года. В тот день после запроса ряда стран, в числе которых были Гватемала, Литва, Колумбия, Польша, Словения и Украина, планировалось исключить Россию из UNWTO из-за российской военной операции на Украине. Однако Россия, не дожидаясь итогов голосования, сама объявила о намерении выйти из организации.
Россия участвовала в UNWTO с 1991 года в качестве правопреемницы СССР.