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13 часов назад

Глава Ростуризма заявила, что РФ остается на международной туристической арене

ТАССиещё 17

МОСКВА, 11 июня. /ТАСС/. Россия, несмотря на выход страны из Всемирной туристской организации, остается на международной туристической арене и продолжит активно развивать внутренний и международный туризм, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Россия вышла из Всемирной туристской организации
Фото: ТАССТАСС

"Россия остается на международной туристической арене. Мы по-прежнему открыты к диалогу со всеми странами и будем продолжать сотрудничество с нашими зарубежными коллегами. Наряду с внутренним туризмом, мы также продолжим активно развивать и международный туризм. И, конечно же, ждем гостей из зарубежных стран", - прокомментировала Догузова выход России из Всемирной туристской организации в субботу в своем Telegram-канале.

Догузова подчеркнула, что по многим популярным зарубежным направлениям отдыха Ростуризм находится на постоянной связи с зарубежными коллегами и совместно решает все возникающие в текущих условиях сложности.

В пятницу правительство РФ приняло предложение Министерства иностранных дел России о выходе страны из Всемирной туристской организации, соответствующее распоряжение было опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

27 апреля Россия заявила о намерении выйти из состава Всемирной туристской организации (ВТООН) из-за политизации ее деятельности. В тот же день генеральная ассамблея ВТООН во время внеочередного заседания приняла решение о приостановке членства России "в связи с продолжающимся военным наступлением на Украине". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это решение "примером политического лицемерия", отметив, что государства Запада используют эту организацию в собственных интересах, в том числе для дискриминации РФ.

Россия участвовала в ВТООН с 1991 года в качестве правопреемницы СССР.

Политика,Зарина Догузова,Мария Захарова,МИД России,Ростуризм,Правительство РФ,
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