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1 час назад

МИД напомнил про итог попыток Запада расшириться на восток

Lenta.ruиещё 9

МИД опубликовал поздравительную картинку ко Дню России. Соответствующий пост появился в Telegram-канале ведомства.

МИД напомнил про итог попыток Запада расшириться на восток
Фото: РИА НовостиРИА Новости

На картинке изображены шлемы, которые использовались вражескими армиями разных эпох. Так, первым в перечне оказался рыцарский шлем топфхельм, очевидно, символизирующий Ливонский орден времен Ледового побоища. Далее следуют польский шлем крылатого гусара времен Смуты XVII века, наполеоновская шляпа и каска солдата Вермахта. Завершает ряд пустой квадрат.

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Над головными уборами размещена надпись «Мы вежливо просили их не расширяться на Восток».

День России отмечается 12 июня.

Расширение НАТО

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов напомнил, что РФ всегда выступала за систему равной для всех безопасности. «Однако наши справедливые и обоснованные требования о гарантиях безопасности последовательно игнорировались на Западе. В результате непрекращающегося расширения на восток НАТО достигла российских границ», — указал он.

«Как говорят в народе, кинули»: Путин обвинил НАТО в обмане

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не создаст угрозы для страны.

В целом, отметил Путин, альянс используется как инструмент внешней политики одной страны, но делается это достаточно настойчиво, искусственно и агрессивно. Это все усугубляет непростую обстановку в области безопасности, заключил Путин.

Последствия для новичков альянса

После заявки на вступление в НАТО Швеции и Финляндии нужно готовиться «ходить строем». Об этом в интервью «Ленте.ру» заявил глава департамента общеевропейского сотрудничества (ДОС) МИД РФ Николай Кобринец. Дипломат отметил, что, приняв решение о вступлении в НАТО, эти две североевропейские страны попрощались со своим суверенитетом. «Заявка Финляндии и Швеции на присоединение к альянсу — это расписка в вассальной зависимости от США», — подчеркнул он.

Кобринец призвал «прифронтовые государства» обратить внимание на то, что они первыми станут жертвами в случае жесткой конфронтации НАТО с Россией. По его словам, США безразлично, какие политико-военные и экономические издержки эти страны могут понести при подобном сценарии.

Схожее мнение высказал секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев. От отметил, что руководство США не интересует воля других народов, хотя многие граждане этих стран понимают, на какую «авантюру их толкают». Кроме того, вхождение в НАТО подразумевает передачу страной значительной части своего суверенитета США, заключил он.

Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО 18 мая. Позже стало известно, что две североевропейские страны также примут участие в саммите НАТО в Мадриде в конце июня.

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