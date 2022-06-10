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26 минут назад

В России ответили на угрозы Литвы вернуть Смоленск

Lenta.ru

Депутат Госдумы от Смоленской области Артем Туров ответил на угрозы литовского депутата вернуть Смоленск. В разговоре с «Лентой.ру» он напомнил, что современная Литва не имеет никакого отношения к Великому княжеству Литовскому ни с точки зрения территорий, ни с позиции того многонационального образования, которое было в прошлом — княжество, по его словам, даже официально разговаривало на русском языке.

В России ответили на угрозы Литвы вернуть Смоленск
Фото: ReutersReuters

Ранее депутат литовского Сейма Матас Малдейкис заявил, что, если Госдума России отменит постановление о признании независимости Литвы, та в свою очередь расторгнет Поляновский договор, заключенный в XVII веке, и потребует вернуть Смоленск. Таким образом он ответил на инициативу российского депутата Евгения Федорова, предложившего отменить постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года, согласно которому Москва признавала независимость Вильнюса.

Литовский депутат призвал "вернуть" Смоленск

«Необходимо отметить, что современная Литва получила свое государство только благодаря Советскому Союзу, потому что именно в рамках Советского Союза были оформлены ее границы и государственность. И мы видим, к сожалению, что на протяжении последних лет литовские власти делают все возможное, чтобы быть главным русофобским рупором в Европе. Если в СССР Литва и страны Прибалтики были передовыми республиками с передовыми производствами и развитием, то сейчас они стали задворками Евросоюза и привлекают к себе внимание только такими яркими заявлениями, касающимися именно Российской Федерации, и привлекают дополнительные средства на военно-промышленный, оборонный комплекс через создание образа врага из Российской Федерации», — поделился Туров.

Поляновский мир был заключен между Русским царством и Речью Посполитой по итогам русско-польской войны 1632-1634 годов. По ее итогам король Владислав IV отказался от претензий на московский престол, вывел свои войска со спорных территорий, но сохранил за собой часть земель современной Белоруссии и Украины.

Политика,Артем Туров,Евгений Федоров,ЕС,
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