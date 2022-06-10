В России ответили на угрозы Литвы вернуть Смоленск

«Необходимо отметить, что современная Литва получила свое государство только благодаря Советскому Союзу, потому что именно в рамках Советского Союза были оформлены ее границы и государственность. И мы видим, к сожалению, что на протяжении последних лет литовские власти делают все возможное, чтобы быть главным русофобским рупором в Европе. Если в СССР Литва и страны Прибалтики были передовыми республиками с передовыми производствами и развитием, то сейчас они стали задворками Евросоюза и привлекают к себе внимание только такими яркими заявлениями, касающимися именно Российской Федерации, и привлекают дополнительные средства на военно-промышленный, оборонный комплекс через создание образа врага из Российской Федерации», — поделился Туров.