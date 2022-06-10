Трутнев объяснил запрет японцам рыбачить в районе Курил

«Мы уже, по сути дела, ограничили (экспорт рыбы - прим. ред.), причем ограничили именно их усилиями: они отказались заплатить за квоты по вылову вокруг Курильских островов. Соответственно, это право у них будет изъято. Поэтому они сами себя хорошо наказывают, им даже помогать не надо», - цитирует ТАСС слова вице-премьера.