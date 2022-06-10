Россия пообещала скорое «освобождение Луганской и Донецкой областей»

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что российские войска вскоре «полностью освободят территории Луганской и Донецкой народных республик». Его слова передает телеканал «Би-би-си», сообщает РБК.
«Дайте время. Вы увидите полное освобождение Луганской и Донецкой областей. Это, надеюсь, случится уже скоро», — сказал он.
Небензя подчеркнул, что в настоящее время главная цель военной операции России на территории Украины, которую объявил президент РФ Владимир Путин, — «освобождение Донбасса».
«Первоначальный план, целями операции, которые мы объявляли, являлись нейтралитет Украины, денацификация и демилитаризация страны. Освобождение Донбасса было первоочередной задачей, которая сейчас реализуется», — пояснил он.
Небензя также указал, что уже через две недели российская сторона добьется улучшения своих позиций в ходе боевых действий и предложил позже сравнить записи. Так он ответил на вопрос журналиста о том, какого прогресса добилась российская сторона на Украине.
Кроме того, Небензя считает, что Запад напрямую способствует эскалации конфликта, так как продолжает поставлять на Украину тяжелое вооружение. Он предупредил, что Россия в ответ на подобные действия может «отодвинуть украинские силы настолько, чтобы они не могли достичь территории России и Донбасса». Небензя также заявил, что Украина — всего лишь пешка Запада, который ведет игру с Россией.