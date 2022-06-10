Есть только два пути: Путин объяснил исторический выбор России

Президент РФ Владимир Путин заявил, что у любого государства есть только два варианта существования: либо суверенность, либо чья-то колония, сообщает ИА DEITA.RU.

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Путин отметил, что, разумеется, не каждая страна может и хочет быть глобальным лидером, но суверенитет свой любое государство должно уметь обеспечить. Промежуточный стадий, между колонией и сувереном, на взгляд российского лидера, не существует.

Именно этим и обусловлены происходящие события, подчеркнул Путин. России необходимо выбрать себя как суверенное государство, а не как бесперспективную колонию Запада, в отличие от некоторых стран. Президент не стал называть, какие страны он имеет в виду, «чтобы никого не обижать», но очевидно, что речь про Украину и страны Европы.