"Запад стратегически проигрывает России"

"Я не уверен, что ваши попытки изолировать Россию оказались успешными, - сказал Небензя, отвечая на вопрос ведущего о том, что Россия якобы оказалась в изоляции. - Думаю, что Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает".