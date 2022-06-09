"Запад стратегически проигрывает России"

Запад в стратегическом плане проигрывает России и в результате введения санкций потерял рычаги влияния на Москву. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в интервью телеканалу Би-би-си, вышедшем в эфир в четверг.
"Я не уверен, что ваши попытки изолировать Россию оказались успешными, - сказал Небензя, отвечая на вопрос ведущего о том, что Россия якобы оказалась в изоляции. - Думаю, что Запад, возможно, добился каких-то тактических успехов, но стратегически проигрывает".
"Ясно одно: результатом введенных Западом санкций стало то, что вы потеряли практически все рычаги влияния на Россию", - подчеркнул дипломат.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. После этого США, ЕС, Великобритания, а также ряд других государств ввели санкции против российских физических и юридических лиц.