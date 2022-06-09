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33 минуты назад

Песков высказался о статусе украинского языка на Донбассе

Елена Прошина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что украинский язык остается в качестве государственного на освобожденных территориях Донбасса. Об этом сообщают «Известия».

Песков высказался о статусе украинского языка на Донбассе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он подчеркнул, что в настоящее время в России один государственный язык, а подконтрольные территории Украины пока не являются российскими. В дальнейшем решение этого вопроса будет зависеть от волеизъявления местного населения.

«Но у нас государственный язык один, если говорить о нашей стране. А что касается отдельных районов, они же в настоящий момент не являются частью нашей страны», — сказал он.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что английский язык может получить статус языка делового общения в стране. Такой вопрос обсуждался на правительственном совещании. В настоящее время прорабатывается соответствующая законодательная инициатива. Предоставление такого статуса английскому языку будет способствовать развитию бизнеса, привлечению инвестиций и ускорению евроинтеграции Украины.

Политика,Денис Шмыгаль,Дмитрий Песков,
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