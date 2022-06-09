Песков высказался о статусе украинского языка на Донбассе

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что украинский язык остается в качестве государственного на освобожденных территориях Донбасса. Об этом сообщают «Известия».

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Он подчеркнул, что в настоящее время в России один государственный язык, а подконтрольные территории Украины пока не являются российскими. В дальнейшем решение этого вопроса будет зависеть от волеизъявления местного населения.

«Но у нас государственный язык один, если говорить о нашей стране. А что касается отдельных районов, они же в настоящий момент не являются частью нашей страны», — сказал он.