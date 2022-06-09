Песков ответил на вопрос об окончании СВО на Украине

Специальная военная операция (СВО) России на Украине будет закончена, когда будут выполнены ее задачи, заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Президент [РФ Владимир] Путин обозначил задачи, стоящие для этой специальной военной операции. Выполнение этих задач будет означать окончание специальной военной операции", - указал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на просьбу обозначить сроки окончания спецоперации.

При этом Песков не стал комментировать утверждение, что результаты спецоперации не могут быть достигнуты при нынешнем режиме на Украине.