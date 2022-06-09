Антонов сделал заявление по поводу Арктического совета

Решения, которые Арктический совет примет без участия Москвы, будут являться нелегитимными и нарушат принцип консенсуса, говорится в сообщении посольства России со ссылкой на заявление посла Анатолия Антонова.

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«Подобный шаг не может не вызывать обеспокоенность не только России как действующего председателя Совета, но и всего международного сообщества, заинтересованного в дальнейшем устойчивом развитии этого региона», — заявил посол, комментируя совместное заявление западных участников Арктического совета об «ограниченном» возобновлении его деятельности без российского участия.

«Констатируем, что данный уникальный формат межгосударственного взаимодействия продолжает политизироваться. Решения от имени Арктического совета, принятые без нашей страны, будут нелегитимными и нарушают принцип консенсуса, предусмотренный его руководящими документами», — отметил Антонов.

«Эффективно обеспечивать урегулирование проблем Крайнего Севера без России попросту невозможно. Причина очевидна - в российской части Заполярья, занимающий порядка 60% от всей территории региона, проживает более половины коренного населения Арктики. Осуществляется более 70% всей экономической активности высоких широт», — добавил посол.