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25 минут назад

Пушков назвал призыв Киева отвести войска «эхом ушедшего времени»

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Высказывания Владимира Зеленского о том, что для переговоров с Москвой нужно, чтобы Россия отвела войска на линию 24 февраля, звучат как «эхо из ушедшего времени», заявил сенатор Алексей Пушков.

В РФ ответили на требования Зеленского об отводе войск
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Зеленский теперь хочет вернуться к статус-кво на период до 24.02», – передает РИА «Новости» слова Пушкова.

Сенатор подчеркнул, что у Зеленского были все возможности не только для сохранения статус-кво, но и для перехода к разрешению кризиса вокруг Донбасса и установления стабильности на юго-востоке Украины.

«Теперь же этот призыв звучит как отдаленное эхо из давно ушедшего времени», – резюмировал Пушков.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявлял, что Россия четко озвучила свои требования по Украине, Киеву они хорошо известны, но украинские власти морозят переговоры.

Шольц пообещал Украине новые поставки оружия

Напомним, в среду глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что встреча президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского возможна только при возобновлении переговорного процесса.

Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.

Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.

Политика,Крым наш,Владимир Зеленский,Алексей Пушков,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,Минобороны России,МИД России,НАТО,
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