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23 минуты назад

Депутат Мосгордумы Савостьянов объяснил свои слова о красном совке и детях в песочнице

Газета.Ru

Депутат Мосгордумы от КПРФ Сергей Савостьянов на заседании столичного парламента рассказал историю о мальчике, который не захотел играть с красным совком в песочнице. По его словам, из таких детей «вырастают пособники Госдепа и любители Ельцин Центров». В беседе с «Газетой.Ru» Савостьянов объяснил, что такой метафорой он пытался привлечь внимание к поправкам в законопроект об ответственности за нарушение тишины в Москве.

«Я вспомнил на самом деле имевшийся случай на детской площадке, когда какому-то мальчику не нравилось играть с красным совком. При принятии законодательства депутаты между собой кулуарно или не всегда в микрофон, но громко в зале занимаются словесной перепалкой. И нас, представителей фракции КПРФ, иногда называют совками, как будто мы предлагаем решения из прошлого. Этой аналогией я хотел показать, что есть очень простые вещи, как совок в песочнице, но которые работают. Я показал, что если бы полиция выполняла свои обязанности, то москвичи уже были бы защищены в том числе по вопросу соблюдения тишины в ночное время», — сказал депутат.

Савостьянов считает, что некоторые коллеги по Мосгордуме поняли смысл его слов.

«В тот момент у нас в зале было чуть больше половины депутатов. Я уверен, что часть из них поняла эту игру слов. Но кто-то не понял, ничего страшного. Сейчас набирает обороты тема восстановления державности, восстановления союзных отношений на наших исторических территориях. Мне кажется, пора уходить или с иронией относиться к таким штампам как «совок», «СССР 2.0». Потому что за ними на самом деле наше будущее как способ развития нашего потенциала», — заключил он.

Видео с выступлением Савостьянова опубликовал Telegram-канал издания «Коммерсантъ».

«Я иногда на детской площадке присутствую… Хожу на разные детские площадки… Мальчик в песочнице говорит: «Не хочу красный совок!». Вот так и вырастают пособники Госдепа и любители Ельцин Центров. Я вас понимаю, недовольные мои. Хотите вы, не хотите — но в красный китайский совок поиграть придется», — сказал депутат, выступая с трибуны.

Политика,Видео,Сергей Савостьянов,Коммерсант,Мосгордума,КПРФ,Госдеп США,
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