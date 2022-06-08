«Я вспомнил на самом деле имевшийся случай на детской площадке, когда какому-то мальчику не нравилось играть с красным совком. При принятии законодательства депутаты между собой кулуарно или не всегда в микрофон, но громко в зале занимаются словесной перепалкой. И нас, представителей фракции КПРФ, иногда называют совками, как будто мы предлагаем решения из прошлого. Этой аналогией я хотел показать, что есть очень простые вещи, как совок в песочнице, но которые работают. Я показал, что если бы полиция выполняла свои обязанности, то москвичи уже были бы защищены в том числе по вопросу соблюдения тишины в ночное время», — сказал депутат.