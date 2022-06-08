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28 минут назад

Мединский предрек возвращение РФ к размерам Российской империи

Вероника Полынина

Территория России «не навсегда» уменьшилась по сравнению с размерами Российской империи. Об этом заявил помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский в ходе презентации своей книги о Петре I из новой серии «Собиратели земли русской». Об этом сообщает РИА «Новости».

Мединский предрек возвращение РФ к размерам Российской империи
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Презентация состоялась на международном форуме «История для будущего. Образ Петра», организованном Российским военно-историческим обществом и Агентством развития внутреннего туризма при поддержке Министерства культуры.

Мединский сообщил, что новая серия книг будет посвящена правителям России, при которых «земля наша не распадалась, не уменьшалась, не рассыпалась, а увеличивалась, нарастала, при которых страна становилась большей».

«Серия посвящена тем людям, которые создали страну площадью до недавнего времени в одну шестую планеты. Сейчас чуть-чуть поменьше. Но это не навсегда», - добавил Мединский.

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Как отмечает агентство, зал принял слова помощника президента аплодисментами.

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