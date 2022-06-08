В Думу внесли закон о непризнании независимости Литвы

Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") внес в нижнюю палату законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Документ опубликован в думской электронной базе в среду.
Как утверждает автор инициативы, постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики "является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей <…> Конституции СССР".
"Также был нарушен закон СССР <…> "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов", - говорится в пояснительных материалах.
Федоров также указывает, что в соответствии со статьей 67.1 Конституции России "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории", поэтому постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года подлежит отмене.