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21 минуту назад

В Думу внесли законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о независимости Литвы

ТАСС

Депутат Госдумы Евгений Федоров ("Единая Россия") внес в нижнюю палату законопроект об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики. Документ опубликован в думской электронной базе в среду.

В Думу внесли закон о непризнании независимости Литвы
Фото: ReutersReuters

Как утверждает автор инициативы, постановление Госсовета СССР о признании независимости Литовской Республики "является незаконным, поскольку принято неконституционным органом и с нарушением требований статей <…> Конституции СССР".

"Также был нарушен закон СССР <…> "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов", - говорится в пояснительных материалах.

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Федоров также указывает, что в соответствии со статьей 67.1 Конституции России "Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории", поэтому постановление Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года подлежит отмене.

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