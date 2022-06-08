В Думу внесли закон о непризнании независимости Литвы

"Также был нарушен закон СССР <…> "О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР", так как в Литовской Республике не проводился референдум о выходе из состава Союза ССР и не был установлен переходный период для рассмотрения всех спорных вопросов", - говорится в пояснительных материалах.