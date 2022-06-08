В Кремле отреагировали на высказывания Медведева в Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эмоциональное высказывание заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева про врагов России. Он назвал эти слова личным мнением. Об этом сообщает РИА Новости.
При этом Песков отметил, что такая резкая реакция вполне объяснима в свете недружественных действий против России.
«В данном случае та запись, о которой вы говорите, она же написана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. И это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. Поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима», - сказал Песков.
Ранее Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал о своем отношении к врагам России. Он отметил, что его посты такие резкие, потому что он «их ненавидит. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России». При этом кого именно он имеет ввиду Медведев не уточнил.
На высказывания Медведева уже отреагировал министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо. Он назвал заявление российского политика «недвусмысленными угрозами в адрес тех, кто настойчиво стремится к миру». По его мнению, слова замглавы Совбеза РФ «очень серьезны и опасны», так как были высказаны столь высокопоставленным чиновником