В Кремле отреагировали на высказывания Медведева в Telegram

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал эмоциональное высказывание заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева про врагов России. Он назвал эти слова личным мнением. Об этом сообщает РИА Новости.

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При этом Песков отметил, что такая резкая реакция вполне объяснима в свете недружественных действий против России.

«В данном случае та запись, о которой вы говорите, она же написана от первого лица. Это именно выражение личного отношения к тем вражеским проявлениям в отношении нашей страны, с которыми мы сталкиваемся. И это настолько резко недружественные проявления, что они, конечно, требуют резкой реакции. Поэтому такая резкая эмоциональная реакция вполне понятна и объяснима», - сказал Песков.

Ранее Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале рассказал о своем отношении к врагам России. Он отметил, что его посты такие резкие, потому что он «их ненавидит. Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России». При этом кого именно он имеет ввиду Медведев не уточнил.