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44 минуты назад

Депутата потребовали посадить на 14 лет за крупнейшую в истории России взятку

Lenta.ru

Прокурор потребовал назначить депутату Госдумы Вадиму Белоусову наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет за крупнейшую взятку в России на общую сумму, превышающую три миллиарда рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

Депутата потребовали посадить на 14 лет за крупнейшую в истории России взятку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Также гособвинитель попросил оштрафовать Белоусова на 500 миллионов рублей, запретить занимать должности на госслужбе в течение 15 лет и лишить государственной награды — медали «За заслуги перед Отечеством» II степени. Его тещу, Маргариту Бутакову, главного бухгалтера «Первого хлебозавода», с учетом ее 80-летнего возраста и хронических заболеваний прокурор потребовал осудить на четыре года и также назначить штраф в размере полумиллиарда рублей.

Помимо этого, обвинение настаивает на изменении меры пресечения фигурантам с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

По данным следствия, двое предпринимателей, занимающихся дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев — с 2010-го по 2014 год отчисляли наличные средства в качестве вознаграждения депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, который на тот момент был губернатором Челябинской области. Им предоставлялись «максимально выгодные условия заключения госконтрактов» и «полное избавление от конкуренции» в обмен на 20 процентов прибыли.

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В Челябинске взятки передавались теще Белоусова, а в Москве деньги закладывались в банковскую ячейку, откуда их забирала жена депутата. Ежемесячно эта сумма составляла 10 миллионов рублей. В итоге за несколько лет Белоусов получил 3,253 миллиарда рублей.

Политика,Происшествия,Константин Овчинников,Вадим Белоусов,Михаил Юревич,Мосгорсуд,Госдума,
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