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30 минут назад

Лавров заявил о достижении задач спецоперации

Алиса Селезнёва

По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, спецоперация на Украине идет по плану и достигает поставленных задач. Его заявление приводит ТАСС.

Тему специальной военной операции на Украине глава МИД России затронул на встрече со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу в Анкаре.

«Мы в очередной раз привлекли внимание к тем проблемам, которые годами создавались прямо на наших границах. Создавались угрозы нашей безопасности внешними игроками, причем расположенными очень далеко от этого региона. И рассказали о ходе специальной военной операции, которая развивается по плану и достигает поставленных задач», - заявил Лавров.

Он также обратил внимание на то, что уделяется особое внимание «минимизации какого-либо ущерба для гражданского населения».

Лавров ответил на требование Зеленского предоставить противокорабельные системы

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации РФ по денацификации и демилитаризации Украины. Глава государства назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».

В Минобороны России подчеркивали, что удары по городам Украины и мирному населению не наносятся. По данным ведомства, высокоточные удары проводятся по военным объектам и инфраструктуре ВСУ.

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