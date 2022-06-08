Лавров оценил требование Зеленского о противокорабельных системах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал требования Владимира Зеленского предоставить противокорабельные системы. По его словам, всем понятна «адекватность» таких заявлений. Об этом пишет РИА Новости.

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«Буквально пару дней назад я слышал, как президент (Владимир) Зеленский заявил: "дайте нам противокорабельные вооружения, и мы все сами решим". В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления», - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине противокорабельных систем смогут наилучшим образом гарантировать разблокировку портов страны. По его словам, это будут самые лучшие гарантии. Он также уточнил, что «это не угрозы». Кроме того, он подчеркнул, что Киеву нужен коридор безопасности для того, чтобы вывезти зерно.