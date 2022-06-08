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1 час назад

Лавров оценил требование Зеленского о противокорабельных системах

Елена Прошина

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал требования Владимира Зеленского предоставить противокорабельные системы. По его словам, всем понятна «адекватность» таких заявлений. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров оценил требование Зеленского о противокорабельных системах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Буквально пару дней назад я слышал, как президент (Владимир) Зеленский заявил: "дайте нам противокорабельные вооружения, и мы все сами решим". В общем, достаточно, по-моему, понятна адекватность такого заявления», - заявил Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что поставки Украине противокорабельных систем смогут наилучшим образом гарантировать разблокировку портов страны. По его словам, это будут самые лучшие гарантии. Он также уточнил, что «это не угрозы». Кроме того, он подчеркнул, что Киеву нужен коридор безопасности для того, чтобы вывезти зерно.

Тем временем Дания уже поставила Украине противокорабельные ракеты— системы «Гарпун». В украинском министерстве обороны сообщили ранее, что страна уже начала получать первые поставки еще в конце мая. В свою очередь, США заявили, что помогают украинским военным в прохождении подготовки использования этого вооружения.

Политика,Владимир Зеленский,Мевлют Чавушоглу,Сергей Лавров,МИД Турции,
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