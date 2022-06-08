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37 минут назад

В МИД ответили на слова Зеленского о «победе на поле боя»

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский говорит не собственными словами, а выражениями из «методички НАТО». Об этом сообщает Sputnik.

В МИД ответили на слова Зеленского о «победе на поле боя»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Так Захарова прокомментировала интервью Зеленского Financial Times, в котором он заявил, что «победа должна быть достигнута на поле боя», но добавил, что открыт для мирных переговоров.

Зеленский подчеркнул, что любой конфликт должен заканчиваться за столом переговоров, но мирные переговоры с его участием должны проходить только лицом к лицу с президентом Владимиром Путиным, потому что кроме российского лидера «больше не с кем говорить».

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«Это же не его слова и выражения. По-русски, даже в переводе, так не говорят. Это та самая фраза из методички, которая выработана в соответствующих натовских структурах и сейчас распространяется среди тех, кто подчинен или соподчинен альянсу и Штатам», - так прокомментировала это Захарова.

Она отметила, что с помощью методички на Западе пытаются навязать клише.

Политика,Владимир Зеленский,Мария Захарова,Владимир Путин,МИД России,НАТО,
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