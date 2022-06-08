В МИД ответили на слова Зеленского о «победе на поле боя»

«Это же не его слова и выражения. По-русски, даже в переводе, так не говорят. Это та самая фраза из методички, которая выработана в соответствующих натовских структурах и сейчас распространяется среди тех, кто подчинен или соподчинен альянсу и Штатам», - так прокомментировала это Захарова.