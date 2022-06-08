Захарова высмеяла «пещерные методы» Европы

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Европа продемонстрировала всему миру свои «пещерные методы», когда запретила пролет самолета министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Сербию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Матч ТВ», запись которого опубликована в Telegram-канале Захаровой.

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«Ситуация по поводу отказа в пролете — это не про нас, это про них. Они пытаются просто показать единство в рядах таким странным, действительно пещерным методом», — сказала она.

Захарова считает, что применение подобных методов для демонстрации солидарности обусловлено верой западных стран в доминантность своего положения, свое «историческое лидерство». При этом она подчеркнула, что никакого лидерства и доминантности в настоящее время у них нет.

По ее словам, обрубить все международные контакты России невозможно, об этом свидетельствуют успешные визиты Сергея Лаврова и его делегации на Ближний Восток, в Азию. Захарова добавила, что контакты «с ближайшими соседями» поддерживаются круглосуточно.