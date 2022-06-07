Кремль оценил возможность вывоза зерна из украинских портов

«В данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод», — сказал пресс-секретарь президента России.