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1 час назад

Кремль оценил возможность вывоза зерна из украинских портов

Lenta.ru

Россия обозначила необходимость разминирования Украиной подходов к морским гаваням, более четких очертаний пока нет, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, оценивая возможность вывоза зерна из украинских портов. Его слова приводит РИА Новости.

Кремль оценил возможность вывоза зерна из украинских портов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости даже с нашей помощью проследовать в сторону международных вод», — сказал пресс-секретарь президента России.

Накануне глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что по поручению верховного главнокомандующего к погрузке зерна готовы в портах Бердянска и Мариуполя. Глава ведомства подчеркнул, что российские военные завершили разминирование мариупольского морского порта.

Сейчас мариупольский порт функционирует в штатном режиме и принимает первые грузовые суда, уточнил Шойгу.

Ранее Минобороны показало на видео первый вышедший из порта Мариуполя сухогруз «Славутич».

6 июня политолог Павел Фельдман заявил «Ленте.ру», что Киев вряд ли согласится разминировать свои территориальные воды.

По мнению эксперта, договоренность между Россией, Украиной и Турцией в вопросе перевозки украинской сельхозпродукции может стать толчком для возобновления активного диалога между Киевом и Москвой.

Политика,Павел Фельдман,Сергей Шойгу,Дмитрий Песков,Минобороны России,
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