«Я их ненавижу»: Медведев объяснил свою агрессивную риторику в Telegram

Зампредседателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев объяснил в Telegram-канале резкий тон своих постов по отношению к западным странам. По его словам, этот настрой вызван ненавистью к странам, которые хотят смерти России .

Я их ненавижу. Они ублюдки и выродки. <...> И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли, — подчеркнул Медведев.

Ранее замглавы Совбеза заявил, что принятый против России шестой пакет санкций приведет к «пожару мировой революции» в мировой экономике, и назвал лиц, принимающих решения, «имбецилами», чьи действия способны обернуться и против самой Европы.

Так, поэтапное нефтяное эмбарго приведет к тому, что в ближайшее время европейцам придётся «рыскать по всему миру в поисках сырья такого же качества», кроме того, они столкнутся с дефицитом отдельных видов топлива, типа дизельного. Санкции против Национального расчётного депозитария России ударят прежде всего по инвестиционной сфере и зарубежным инвесторам, а отключение Сбербанка, Московского кредитного банка и Россельхозбанка от SWIFT не повлияет на внутрироссийские операции.