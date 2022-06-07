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54 минуты назад

«Известия»: Россия не будет обсуждать с Киевом Херсон и Запорожье

Ura.Ruиещё 1

Представители России и Украины не будут обсуждать вхождение Херсонской и Запорожской областей в состав РФ, если Киев согласится пойти навстречу Москве. Об этом сообщил высокопоставленный источник в России.

СМИ: Россия не будет обсуждать с Киевом Херсон и Запорожье
Фото: ТАССТАСС

«В новое соглашение РФ с Киевом не будут включены Херсонская и Запорожская области», — пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, большая часть жителей этих регионов поддерживают Россию. Также Москва не будет обсуждать Крым и Донбасс. Источник отметил, что переговоры невозможны, пока Зеленский не решит возобновить обсуждение в переговорных группах.

«Москва была готова остановить спецоперацию еще в марте, во время переговоров делегаций в Анталье. Тогда Украина сама предложила нейтральный статус и гарантии безопасности без включения в них Донбасса и Крыма. [президент РФ] Владимир Путин был готов пойти на этот шаг, но на Украину надавил Запад, и потому Киев отозвал свое предложение», — цитируют «Известия» источника.

Зампред международного комитета Госдумы Дмитрий Новиков заявил, что не видит перспектив для возобновления переговоров России и Украины в ближайшее время. Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов считает, что обсуждение могут возобновить только после окончания эскалации.

Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. В связи с этим стороны обсуждали ситуацию, но не пришли к решению конфликта. 17 мая стало известно о прекращении диалога. Переговоры завершили по решению Украины, пишут «Дни.ру» со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко. Херсонская область допускает вхождение в состав России. Этот регион и большая часть Запорожья находятся под контролем российской армии.

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Политика,Андрей Кортунов,Андрей Руденко,Дмитрий Новиков,Владимир Путин,МИД России,Госдума,
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