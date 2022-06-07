США нашли оправдание странам, закрывшим небо для Лаврова

Американские власти считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор авиалайнеру министра иностранных дел России Сергея Лаврова их суверенным решением, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса.
«Это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран», — заявил он.
Как отметил дипломат, такая позиция государств отражает позицию Европы по отношению к Москве и проводимой Россией спецоперацией на Украине.
Прайс добавил, что Сербия должна ускорить процесс интеграции в Евросоюз.
Ранее президент Александр Вучич также заявил, что Сербия «должна поторопиться на своем европейском пути».
Напомним, на днях Сергей Лавров отправился на рабочую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы российской дипломатии. В результате встреча Лаврова и Вучича не состоялась. Вучич выразил неудовольствие из-за срыва их встречи с Лавровым.
«Вучич сказал, что Сербия, вопреки всему, будет защищать свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь при сохранении традиционных дружеских и партнёрских отношений со странами на всех континентах», — отметили в пресс-службе сербского лидера.