США нашли оправдание странам, закрывшим небо для Лаврова

«Вучич сказал, что Сербия, вопреки всему, будет защищать свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь при сохранении традиционных дружеских и партнёрских отношений со странами на всех континентах», — отметили в пресс-службе сербского лидера.