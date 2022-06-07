В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
29 минут назад

США нашли оправдание странам, закрывшим небо для Лаврова

Елена Прошина

Американские власти считают отказ Болгарии, Северной Македонии и Черногории предоставить воздушный коридор авиалайнеру министра иностранных дел России Сергея Лаврова их суверенным решением, сообщает «Ура.ру» со ссылкой на заявление пресс-секретаря госдепартамента США Неда Прайса.

США нашли оправдание странам, закрывшим небо для Лаврова
Фото: ТАССТАСС

«Это были суверенные решения в отношении воздушного пространства этих трех суверенных стран», — заявил он.

Как отметил дипломат, такая позиция государств отражает позицию Европы по отношению к Москве и проводимой Россией спецоперацией на Украине.

Вучич предложил Европе попробовать сорвать визит Лаврова в Турцию

Прайс добавил, что Сербия должна ускорить процесс интеграции в Евросоюз.

Ранее президент Александр Вучич также заявил, что Сербия «должна поторопиться на своем европейском пути».

Напомним, на днях Сергей Лавров отправился на рабочую встречу с президентом Сербии Александром Вучичем, однако Болгария, Северная Македония и Черногория закрыли небо для самолета главы российской дипломатии. В результате встреча Лаврова и Вучича не состоялась. Вучич выразил неудовольствие из-за срыва их встречи с Лавровым.

«Вучич сказал, что Сербия, вопреки всему, будет защищать свою независимость и самостоятельность в принятии политических решений, продолжит европейский путь при сохранении традиционных дружеских и партнёрских отношений со странами на всех континентах», — отметили в пресс-службе сербского лидера.

Политика,Александр Вучич,Нед Прайс,Сергей Лавров,Госдеп США,ЕС,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители