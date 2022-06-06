Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова назвала кровожадной премьер-министра Эстонии Каю Каллас за призывы к поставкам оружия Киеву. Соответствующий пост она опубликовала в своем Telegram-канале.

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Дипломат напомнила, что ранее Каллас называла призывы к перемирию или миру на Украине «преждевременными и нежелательными», а также заявляла, что «Украина в настоящее время больше всего нуждается в оружии».

«Кровожадная какая», — прокомментировала Захарова высказывания Каллас.

Ранее Мария Захарова в шутку предложила Кае Каллас отчитать послов стран Евросоюза за телефонные звонки глав государств российскому президенту Владимиру Путину.

«Думаю, пора начать требовать: поручить своему МИДу вызвать послов Франции, Германии, Италии и отчитать их как следует», — сыронизировала дипломат.