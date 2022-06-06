Путин увеличил число заместителей главы МВД

Выполнять их функции будут семь должностных лиц. Прежде у руководителя министерства внутренних дел было шесть замов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с сегодняшнего дня.
«Слова «шесть заместителей» заменить словами «семь заместителей», — сказано в документе.
Кроме того, в структуре центрального аппарата МВД появится Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом.
При этом ликвидированы департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий.