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1 час назад

Владимир Путин увеличил число заместителей главы МВД

Говорит Москва

Выполнять их функции будут семь должностных лиц. Прежде у руководителя министерства внутренних дел было шесть замов. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации и вступает в силу с сегодняшнего дня.

Путин увеличил число заместителей главы МВД
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Слова «шесть заместителей» заменить словами «семь заместителей», — сказано в документе.

Кроме того, в структуре центрального аппарата МВД появится Главное управление оперативного реагирования и Главное управление по работе с личным составом.

При этом ликвидированы департамент государственной службы и кадров, оперативное управление, управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий.

Политика,Владимир Путин,
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