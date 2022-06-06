В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+28° в 
USD 61.11EUR 64.87
Войти в почту
1 час назад

Россия включила в «стоп-лист» еще 61 гражданина США

Lenta.ruиещё 2

МИД России расширил «стоп-лист» в отношении американских граждан и включил туда еще 61 человека. Информация об этом появилась на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

Россия включила в «стоп-лист» еще 61 гражданина США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении министерства говорится, что «в порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей» в новый список персональных санкций попали американские министры финансов и энергетики — Джанет Йеллен и Дженнифер Грэнхолм. Также в «стоп-листе» оказались руководители ведущих корпораций военно-промышленного комплекса (ВПК), медийных платформ, авиа- и судостроительных компаний. Кроме того, туда включены чиновники Госдепартамента Соединенных Штатов, причастные к вбросам о российских кибератаках.

Почему Россия выдворяет «на консультации» посла США?

В списке фигурируют президент и старший исполнительный директор Fitch Group Пол Тейлор, старший исполнительный директор Moody's Роб Фаубер и старший вице-президент GE Healthcare Фрэнк Хименес.

Ранее 21 мая сообщалось, что Россия закроет въезд на территорию страны на постоянной основе для более 900 американских граждан. Подобное решение было принято «в контексте ответных мер на постоянно вводимые США антироссийские санкции и в связи с поступающими запросами о персональном составе национального "стоп-листа"».

Политика,Дженнифер Грэнхолм,Пол Тейлор,Джанет Йеллен,Fitch Ratings,МИД России,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители