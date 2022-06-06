Россия включила в «стоп-лист» еще 61 гражданина США

МИД России расширил «стоп-лист» в отношении американских граждан и включил туда еще 61 человека. Информация об этом появилась на официальном сайте внешнеполитического ведомства.

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В сообщении министерства говорится, что «в порядке ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции США против российских политических и общественных деятелей» в новый список персональных санкций попали американские министры финансов и энергетики — Джанет Йеллен и Дженнифер Грэнхолм. Также в «стоп-листе» оказались руководители ведущих корпораций военно-промышленного комплекса (ВПК), медийных платформ, авиа- и судостроительных компаний. Кроме того, туда включены чиновники Госдепартамента Соединенных Штатов, причастные к вбросам о российских кибератаках.

В списке фигурируют президент и старший исполнительный директор Fitch Group Пол Тейлор, старший исполнительный директор Moody's Роб Фаубер и старший вице-президент GE Healthcare Фрэнк Хименес.