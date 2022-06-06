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29 минут назад

Медведев процитировал стихотворение Пушкина о недругах России

Елена Прошина

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил россиян, процитировав стихотворение Александра Пушкина о недругах страны — «Клеветникам России». Строки из произведения он опубликовал в своем Telegram-канале.

Медведев процитировал стихотворение Пушкина о недругах России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Так высылайте ж к нам, витии, своих озлобленных сынов: есть место им в полях России, среди нечуждых им гробов», — гласит отрывок стихотворения, который разместил у себя Медведев.

Напомним, что 6 июня в РФ отмечается не только День русского языка, но и день рождения Пушкина. Стихотворение, которое процитировал Медведев, поэт написал в 1831 году после подавления польского восстания, которое он назвал домашним, старым спором между славянами, не доступным пониманию европейцев.

Политика,Дмитрий Медведев,Совет безопасности РФ,
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