В Совфеде назвали скрытую угрозу для Украины от Польши

Польша намерена вернуть себе территории Западной Украины, однако скрывает это желание за словами о дружбе. Ее власти ожидают разгрома Украины в ходе специальной военной операции. Такую угрозу назвал член международного комитета Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков, пишет Ura.ru.

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ пресс-служба Совета Федерации РФ

«Все годы после окончания войны постоянно говорили, что как минимум Львов — город польский. Понятно, что у них такие настроения на уровне подсознания», — подчеркнул сенатор, добавил, что Варшава ожидает капитуляции Киева.

Цеков выразил мнение, что Польша не будет вступать в войну с Россией на территории Украины. «Но если представится возможность, а они считают, что это может случиться, когда Украина потерпит полное поражение от России, тогда они каким-то легитимным образом эти территории оставят у себя», — добавил сенатор, отметив, что это наивные ожидания.

Ранее руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН, профессор Николай Межевич заявил, что Польша однозначно готовится к экспансии, однако пока сложно сказать, какие формы эта экспансия примет. По словам эксперта, как минимум половина Украины в представлении Варшавы является исконной польской территорией согласно границам.